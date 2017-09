'Les Echos': China retorna ao mercado de dívidas em dólares

Matéria publicada nesta quarta-feira (20) pelo jornal Les Echos anuncia o retorno da China ao mercado da dívida em dólares.

O negócio, no valor de US $ 2 bilhões, deverá ocorrer dentro de uma quinzena, de acordo com o Financial Times.

Segundo a reportagem trata-se de uma operação especialmente simbólica. Pequim já levantou o equivalente a mais de 360 ​​bilhões de dólares desde o início do ano em seu mercado local. Suas reservas cambiais excedem US $ 3 trilhões. O objetivo principal desta operação é criar uma referência em relação à qual as empresas estatais chinesas podem recorrer para solicitar investidores.

O contexto é favorável, avalia Les Echos. Além disso, os volumes de títulos do governo emitidos por países emergentes foram embalados desde o início do ano. De acordo com a Dealogic, atingem quase US $ 100 bilhões. Isso é mais de 25% em relação ao mesmo período de 2016, que foi um ano recorde, acrescenta.

Les Echos aponta que este dinamismo pode ser explicado pela recuperação das economias emergentes.

"Se olharmos para os principais países emergentes, o crescimento estabilizou na pior das hipóteses (na China) ou está em alta", explica Régis Chatellier, estrategista da Société Générale.

"Os bons preços das matérias-primas, que representam uma grande parte das suas receitas para muitos Estados, exigem a continuação desse movimento. Outra vantagem é que esses países já foram retraídos nos últimos anos e a inflação está contida.

