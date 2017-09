'Financial Times': Cinco gráficos de mercados que interessam aos investidores

Matéria publicada nesta quarta-feira (20) pelo Financial Times lista os cinco gráficos que interessam ao investidor global.

A história dos mercados financeiros está cheia de bolhas de preços de ativos, desde tulipas no início dos anos 1600 até exemplos mais recentes, como estoques de internet no final dos anos 90 e os preços das casas dos EUA antes de 2008, diz o texto do diário financeiro.

A ascensão do bitcoin, que recentemente aproximou-se de US$ 5.000 e posteriormente sofreu uma negociação volátil, mostra sinais de seguir o desempenho clássico da bolha.

De acordo com a reportagem, neste momento o bitcoin parece ter entrado no reino de um "touro", que se recuperou de uma queda de 30 por cento que pressionou brevemente o preço abaixo de US $ 3.000.

O gráfico do petróleo bruto de Brent pareceu ser o grande cofre desde março, com dramáticas vendas e manifestações ocorrendo em rápida sucessão, enquanto os comerciantes tentam encontrar o ponto de equilíbrio para a indústria de xisto dos Estados Unidos.

Os investidores profissionais estão se aglomerando nos mesmos negócios em uma extensão crescente, já que o fluxo global de liquidez alimenta uma escassez de ativos, suprime a volatilidade e aumenta a correlação de preços entre as classes de ativos, analisa o Financial Times.

Os mercados emergentes são particularmente suscetíveis a esse comportamento de pastoreio, uma vez que a alocação de ativos é geralmente conduzida pela confiança dos administradores de fundos em índices e pela crescente popularidade do investimento passivo, acrescenta.

O Japão e a China têm sido os grandes detentores da dívida do Tesouro dos EUA. No ano passado, outro país entrou no pódio: a Irlanda

A dívida EM é a classe de ativos que tem visto o comportamento de pastoreio mais forte desde a crise financeira, com as ações de EM não muito atrasadas, de acordo com uma análise de 2015 pelo FMI.

O FMI define o agrupamento como "decisões que os investidores não fariam se não observassem outros investidores fazendo".

No relatório de estabilidade financeira global deste ano, o FMI referiu seu relatório de 2015 e disse que o comportamento de pastoreio por gestores de fundos "continua sendo uma preocupação", porque "pode ​​ser desestabilizador".

Até recentemente, a compra dos investidores institucionais ajudou a compensar qualquer aumento acentuado nas saídas de caixa de varejo, mas agora "as interrupções podem resultar de reafetações de portfólio por fundos de investimento grandes e oportunistas", diz o FMI.

O Japão e a China têm sido os grandes detentores da dívida do Tesouro dos EUA. No ano passado, outro país entrou no pódio: a Irlanda.

Graças a uma taxa de imposto corporativa competitiva, a Irlanda é o lar de várias empresas multinacionais e, como os tesoureiros corporativos têm bombeado dinheiro para títulos do governo, o país tornou-se um grande detentor da dívida dos EUA, ocupando pouco mais de US $ 300 bilhões em junho. Isso sobe de menos de US $ 100 bilhões no final de 2012 e reflete o aumento constante dos títulos detidos pelas empresas de tecnologia.

O portfólio de tesouros da Microsoft mais do que duplicou em tamanho para US $ 112 bilhões nos últimos cinco anos e apenas 12 nações possuem mais dívidas do governo dos EUA do que o gigante da tecnologia. Michael Mackenzie

A Alemanha, a maior economia da Europa, foi amplamente criticada por ter gerado um excedente de longo prazo de longa data - por Donald Trump, entre outros.

O que é menos analisado é o lado financeiro do seu balanço: o seu crédito líquido para o resto do mundo.

Após a crise financeira global, o fluxo de caixa fluiu para a Alemanha, enquanto os investidores buscavam ativos seguros, enquanto os bancos alemães recortaram os empréstimos para outras partes do continente, criando uma pressão descendente sobre o saldo da conta financeira líquida da Alemanha.

Uma vez que o Banco Central Europeu iniciou o seu programa de compra de ativos de 2 milhões de euros em 2015, essa tendência se inverteu: o saldo líquido alcançou seu nível mais alto há várias décadas.

No ano passado, as participações da dívida líquida da Alemanha se tornaram positivas - agora detêm mais títulos de dívida externa do que os investidores estrangeiros detêm Bunds.

Os passivos estrangeiros da Alemanha "caíram por um montante muito parecido com as compras totais do BCE de títulos alemães", diz Dominic White, economista europeu da Absolute Strategy Research, que argumenta que os vendedores do Bund parecem ter escolhido para reciclar o dinheiro que recebem do BCE em ativos de maior rendimento em outros lugares.

"A política do BCE parece ter lotado os investidores alemães na dívida periférica", de acordo com o Sr. White.

Isso poderia vir a ser uma fonte de instabilidade nos próximos anos, ele avisa, já que o BCE se prepara para reduzir a flexibilização quantitativa a partir do próximo ano. O fluxo de dinheiro do BCE para as economias periféricas através da compra do Bund pode diminuir ou mesmo reverter, criando estresse financeiro e ampliando os spreads periféricos.

>> Financial Times