Dólar fecha com leve baixa após anúncio do Fed

O dólar fechou em queda ante o real nesta quarta-feira (20), após o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, anunciar que ainda espera uma nova alta de juros no país este ano.

O dólar fechou com queda de 0,21%, a R$ 3,1294 na venda.

Às 12h31, o dólar recuava 0,23%, a R$ 3,1274. Na véspera, fechou com alta de a 0,01%, cotado a R$ 1361 na venda.

O Fed manteve sua taxa de juros inalterada, entre 1% e 1,25%. Mas a ideia da entidade é terminar este ano com mais um aumento de taxas, fechando 2017 com os juros básicos entre 1,25% e 1,5%. No documento, o banco central prevê que o Produto Interno Bruto dos EUA crescerá 2,1% em 2018, mantendo a previsão estável, e aumentou a previsão para 2019, com alta de 2%.

Juros mais elevados tendem a atrair recursos aos EUA hoje aplicados em outras praças, como a brasileira.

No exterior, o dólar passou a operar em alta ante uma cesta de moedas, após a sinalização do Fed, mas operava misto ante divisas emergentes, subindo ante a lira turca e caindo ante o peso chileno.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 2,4 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.

O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta nesta quarta-feira (20), com ganhos nos setores de Energia elétrica e Utilidade pública e Consumo.

O Ibovespa fechou com alta de 0,04%, a 76.004 pontos.

Na ponta positiva, os destaques ficaram com as ações da Braskem SA e da Petrobras. Na negativa, os destaques da sessão ficaram com as ações da Weg SA, Companhia Siderúrgica Nacional e Cielo SA.

Às 12h11, o Ibovespa tinha queda de 0,23%, aos 75.798 pontos. Na véspera, o índice teve leve recuo de 0,02%, aos 75.974 pontos.