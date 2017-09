Petróleo fecha em queda nesta terça

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (19), na expectativa de nova alta nos estoques nos EUA, ofuscando o otimismo do início do dia após o ministro iraquiano Jabar al-Luaibi considerar estender o acordo de corte de produção após março de 2018.

Em Nova York, o petróleo para entrega em novembro cedeu US$ 0,43, para fechar a US$ 49,48 o barril, enquanto o Brent, em Londres, caiu US$ 0,42, e encerrou a sessão a US$ 55,06 o barril.

Os investidores esperam que os estoques dos EUA terão alta de 3,5 milhões de barris, a terceira semana de alta em sequência. Os estoques no país têm crescido desde a chegada do furacão Harvey, que interrompeu a operação de diversas refinarias no Texas, reduzindo a demanda pela commodity.

O Instituto Americano de Petróleo (API) publicará os dados na noite desta terça.

Na semana passada, a Agência Internacional de Energia (AIE) revisou sua projeção para este ano e apontou que a demanda global pela commodity deve acelerar em seu ritmo mais rápido em dois anos.

Às 9h26, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,38%, a US$ 55,69. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,77%, a US$ 50,74.