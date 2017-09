Desembarques internacionais têm pequeno aumento no primeiro semestre

Com aumento de quase 2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, os desembarques internacionais no Brasil superaram a marca de 5 milhões no no mesmo período de 2017. De janeiro a junho, foram registrados no Brasil 5,071 milhões de desembarques internacionais contra os 4,798 milhões realizados no mesmo período do ano passado, o que, segundo o Ministério do Turismo, indica recuperação econômica do país.

Os desembarques nacionais, porém, tiveram redução de 0,64% no primeiro semestre. Nesse período, houve 44,2 milhões de pousos nacionais contra 44,5 milhões do semestre correspondente de 2016. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (19) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com o governo, os dados consideram voos regulares e não regulares e de passageiros residentes e não residentes no Brasil. "O maior número de desembarques [internacionais] revela que as pessoas estão viajando mais, seja a lazer, seja a negócios, movimentando a cadeia econômica do turismo”, disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão.