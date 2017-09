Produção da Petrobras de óleo e gás recuou 0,73% em agosto

A produção da Petrobras de petróleo e gás registrou um recuo de 0,73% em agosto, na comparação com julho. A queda representa 2,72 milhões de barris de óleo equivalente (boed) sendo produzido por dia.

Desse total, 2,61 milhões de boed foram no Brasil, queda de 0,76% na mesma base comparativa e 107 mil boed no exterior. A redução é de 6,14% em relação ao mês anterior.

A produção média da commodity petrolífera no Brasil totalizou 2,11 milhões de barris por dia (bpd) em agosto. Uma queda de 0,47% em relação a julho. A produção de petróleo e gás no pré-sal caiu 2,48% em agosto para 1,57 milhão de bpd.

Em agosto, o total da produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 79,9 milhões de metros cúbicos por dia (m3/dia), queda de 0,12%. Fora do país, a produção de petróleo caiu 4,9% para 62 mil bpd por causa do fechamento de poços em campos produtores nos EUA devido ao furacão Harvey. A produção de gás caiu 7,2% a 7,8 milhões de metros cúbicos por dia.