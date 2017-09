Procon-DF faz mutirão para clientes da Caixa negociarem dívidas

Clientes da Caixa Econômica Federal poderão negociar o pagamento da dívidas em atraso desta segunda (18) até sexta-feira (22) na sede do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF). A ação se destina exclusivamente a clientes, pessoas físicas ou empresas, com débitos atrasados há mais de dois anos.

As condições especiais valerão para o pagamento à vista. Poderão ser liquidadas dívidas vencidas de cheque especial, cartão de crédito, crédito direto ao consumidor (CDC), Construcard, empréstimo consignado e empréstimo de capital de giro.

O atendimento será feito por uma equipe especializada, das 8h às 17h. Os interessados devem comparecer ao Procon-DF com documento de identificação oficial com foto (RG, carteira de motorista ou passaporte) e comprovante de renda atualizado. O Procon-DF fica no Setor Comercial Sul, Venâncio 2000, Bloco B, Sala 240.

Segundo o governo do DF, desde o fim de 2016, o Procon-DF tem firmado parcerias com instituições financeiras para renegociar dívidas em atraso, já que o setor bancário é um dos campeões de reclamações no órgão, atrás apenas do setor de telecomunicações.

Clientes do Banco do Brasil e do Banco de Brasília (BRB) já foram atendidos nessas ações. O volume renegociado somou cerca de R$ 13 milhões.