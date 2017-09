Petróleo fecha em direção oposta nesta segunda

Os preços do petróleo fecham em direção oposta nesta segunda-feira (18), com investidores se dividindo entre a realização de lucros, com atenções voltadas à possibilidade de aumento de estoques e à temporada de furacões na costa dos EUA.

Em Nova York, o contrato para entrega em outubro avançou US$ 0,02, para US$ 49,91 o barril, enquanto o barril para entrega em novembro perdeu US4 0,10, ou 0,2%, para US$ 50,35 o barril. O Brent cedeu US$ 0,03 para US$ 55,59 o barril.

Na última semana, o petróleo subiu impulsionado pelos relatórios mensais da Agência Internacional de Energia e da Opep, que mostraram uma previsão de demanda alta, combinado com a queda na produção do cartel no mês de agosto. As cotações em alto patamares estimulam a realização de lucros.

Às 9h45 (de Brasília), o petróleo WTI para novembro tinha baixa de 0,48%, a US$ 50,20 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), já o Brent para novembro caía 0,58%, a US$ 55,30 o barril, na ICE, às 9h45.

Entretanto, segue no radar dos investidores um novo aumento nos estoques de petróleo dos EUA, e no progresso do furacão Maria, que está se fortalecendo no Atlântico e pode provocar o fechamento de mais refinarias no país.