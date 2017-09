Petrobras anuncia emissão de até US$ 2 bi em títulos no exterior

A Petrobras Global Finance B.V. (PGF), subsidiária da Petrobras, anunciou que vai ofertar até US$ 2 bilhões em títulos com vencimento em 2025 e 2028 (US$ 1 bilhão de cada vencimento), com garantia total da controladora.

A PGF também anunciou que fará duas ofertas de gerenciamento de passivos (Liability Management) para estender o prazo de títulos antigos de cinco séries.

Na primeira oferta, a companhia propõe a repactuação de US$ 5,792 bilhões em títulos com vencimento em 2020 e 2021 por títulos com prazo em 2025, e de US$ 9,407 bilhões em títulos com vencimento em 2019, 2020 e 2021 por títulos com vencimento em 2028.

Com a operação, a estatal planeja levantar US$ 2 bilhões de dólares com a venda de títulos de sete e dez anos, substituindo bônus com vencimentos próximos e mais caros, em uma tentativa de reduzir o peso de sua dívida, a maior entre as principais empresas petrolíferas do mundo.

A negociação é considerada uma melhoria significativa no perfil de risco de investimento do Brasil. A transação ressalta como a Petrobras recuperou a capacidade de obter financiamento, tanto localmente quanto no exterior.