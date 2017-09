IGP-M tem inflação de 0,41% na segunda prévia de setembro

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou taxa de 0,41% na segunda prévia de setembro. A taxa é superior ao 0,03% registrado na segunda prévia de agosto. Com o dado, divulgado nesta segunda-feira (18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M acumula deflações (quedas de preços) de 2,16% no ano e de 1,51% em 12 meses.

A alta da taxa foi puxada pelos preços no atacado, já que o Índice de Preços ao Produtor Amplo, passou de uma deflação de 0,14% na segunda prévia de agosto para uma inflação de 0,63% em setembro.

O Índice Nacional da Construção Civil também registrou inflação (0,22%) na segunda prévia de setembro, porém inferior à taxa de agosto (0,31%).

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, teve deflação de 0,10% em setembro, ante uma inflação de 0,36% em agosto. A segunda prévia do IGP-M é calculada com base em preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência.