Bovespa fecha em alta aliviada com cenário político local

O principal índice acionário da B3 fechou em alta nesta segunda-feira (18), e renovou sua máxima histórica mais uma vez, com o cenário externo favorável a ativos de risco e alívio de investidores com o cenário político local.

O Ibovespa subiu 0,31%, a 75.990 pontos.

A visão de que o governo do presidente Michel Temer (PMDB) ganhou fôlego para seguir com sua agenda de reformas tem se sobreposto às preocupações diante da nova denúncia contra o peemedebista apresentada na semana passada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

A redução das tensões geopolíticas aumentaram o apetite por risco de investidores e impulsionaram o mercado acionário. Mas pode ser que as fortes altas abram espaço para algum movimento de ajuste nos próximos dias.

Na ponta negativa do índice, as ações ordinárias da JBS caíam quase 4%, após o conselho de administração da companhia escolher José Batista Sobrinho como presidente-executivo, no lugar do seu filho Wesley, que está preso por insider trading. O valor da perda corresponde a quase R$ 1 bilhão de valor de mercado. A decisão reitera a posição de controle da família Batista e quebra a expectativa de que haveria uma transição para uma gestão profissional.

Na ponta positiva, a Petrobras ON teve alta de quase 1%, enquanto a Vale avançou mais de 1%. A Usiminas PNA ficou entre os destaques positivos, com alta de mais de 7%, enquanto a CSN ON teve alta de mais de 3%, e a Gerdau, quase 1%.

Os bancos Itaú e Bradesco também ficaram na ponta positiva do índice. Enquanto a Saraiva teve alta de 12,36%, após circular a informação de que a rede de livrarias vai colocar cerca de 105 de seu acervo de livros à venda no Mercado Livre.

O dólar fechou em alta ante o real nesta segunda-feira (18), em sintonia com o comportamento da moeda no exterior e à espera do resultado do encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos.

O dólar avançou 0,67%, a R$ 3,1356 na venda.

Às 10h45, a moeda norte-americana subia 0,24% ante o real, vendida a R$ 3,1159.

No cenário externo, o dólar tinha pequeno avanço ante uma cesta de moedas e apresentava ganhos contra divisas de emergentes, como o rand sul-africano, a lira turca e o peso mexicano.

Com a reunião do Fed, os investidores aguardam pistas sobre um novo aumento da taxa de juros norte-americana ainda este ano.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional --equivalentes à venda futura de dólares - no primeiro leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 1,2 bilhão de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.