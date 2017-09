Petróleo fecha em alta nesta sexta

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (15), com expectativas de um aumento da demanda global até 2018.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro fechou em alta de 0,57% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 55,59. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o pregão no International Exchange Futures (ICE) US$ 0,32 acima do valor final da última sessão.

Às 13h11, o barril de WTI para entrega em outubro, negociado no Nymex, em Nova York, tinha queda de 0,32%, a US$ 49,73. No mesmo horário, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,05%, a US$ 55,44.

O relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) divulgado na última quinta-feira estimou que o consumo global de petróleo crescerá em 1,6 milhões de barris em 2017, para 97,7 milhões, e em 1,4 milhões em 2018, para 99,1 milhões. Os dados apontam para uma possibilidade de equilíbrio do mercado internacional, que tem sofrido com a sobre oferta há dois anos.

O otimismo com a AIE veio somado ao relatório mensal da Opep que, na terça-feira, mostrou queda de 79 mil barris/dia na produção média do cartel em agosto, com reduções da Venezuela, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, compensando o aumento da Nigéria.

Por outro lado, o Departamento de Energia norte-americano apontou para uma alta nos estoques de petróleo bruto acima da esperada, de 3,2 milhões de barris, após o furacão Harvey afetar o mercado.

As especulações sobre a possibilidade de a Arábia Saudita defender a extensão do pacto para congelar a produção da Opep por mais três meses, até junho de 2018, também influenciaram na alta dos barris.