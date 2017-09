Bolsa fecha em alta nesta sexta, acima dos 75 mil pontos

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em alta nesta sexta-feira (15), pela primeira vez acima dos 75 mil pontos. A alta ocorre após o índice ter recuado na quinta, em um movimento de realização de lucros após três recordes sucessivos desde segunda.

O Ibovespa fechou com alta de 1,47%, com 75.756,52, renovando seu recorde positivo.

Às 11h08, o Ibovespa avançava 0,59%, aos 75,094 pontos. De acordo com analistas, o movimento de alta ocorre a despeito das preocupações do mercado com a nova denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer.

Às 13h07, o índice tinha alta de 0,97%, a 75.377 pontos.

Na ponta positiva, as ações da JBS avançaram mais de 3%, com o mercado ainda de olho em uma mudança no comando da companhia. Qualicorp e CSN lideraram as altas, com avanço de mais de 4%.

Na quinta-feira, o Ibovespa recuou 0,18%, a 74.656 pontos. Na quarta, o índice subiu 0,33%, aos 74.787 pontos, atingindo novo patamar recorde.

Já o dólar fechou com leve baixa nesta sexta, influenciado pelo ingresso de recursos no país.

O dólar fechou com queda de 0,03%, a R$ 3,1147 na venda.

Durante a manhã, o dólar tinha forte queda ante uma cesta de moedas fortes, mas operava com leves oscilações ante divisas emergentes como os pesos chileno, mexicano e o próprio real.

Às 11h24, a moeda norte-americana subia 0,15%, vendida a R$ 3,1256.

Às 13h09, a moeda tinha alta de 0,18%, a R$ 3,1266.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no primeiro leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, foram rolados 600 milhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.