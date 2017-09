Após atingir marca histórica, Bovespa fecha em leve queda

Após bater três recordes de maneira consecutiva, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão desta quinta-feira (14) em leva queda, com as ações da mineradora Vale exercendo a maior pressão negativa, além dos investidores estarem evitando transações devido à expectativa de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer (enviada pela PGR ao STF após o fechamento do mercado).

O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,18%, a 74.656 pontos.

Às 11h03, o Ibovespa caía 0,14%, a 74.684 pontos. Os frigoríficos JBS e Marfrig lideravam as pontas positivas e negativas do pregão, com alta de 3,99% e queda de 3,62%, respectivamente.

Na parte da tarde, o índice seguia em queda, às 16h28 prestes a se aproximar do fechamento, a Bovespa registrava queda de 0,17%, a 74.660 pontos.

Na última quarta-feira (13), o índice teve alta de 0,33%, aos 74.787 pontos, atingindo um patamar recorde. Nos últimos dois pregões, a Bovespa já tinha atingido sua pontuação máxima, culminando em 74.538 pontos na terça.

Atento à política, dólar fecha em queda

Após um dia instável, o dólar fechou o pregão desta quinta-feira (14) em queda de 0,72% em relação ao real, sendo vendida a R$ 3,1155. O recuo da moeda norte americana se deve à preocupação dos investidores em relação à cena política no Brasil.

Às 11h10, a moeda norte-americana tinha alta de 0,03%, vendida a R$ 3,1376.

Porém, no fim da tarde a moeda havia revertido o sentido e passou a cair. Próximo ao fechamento, o dólar registrava recuo de 0,66%, a R$ 3,117 na venda.

No acumulado da semana, o dólar registrou alta de 0,68%. Porém no acumulado do mês e do ano a moeda acumula queda de 1,02% e 4,13%, respectivamente.