Spread praticado por bancos no Brasil é discrepante, afirma especialista

A diferença entre os valores de compra e venda de dólares praticadas pelos bancos brasileiros atualmente é discrepante. Isso é o que avaliou um consultor de câmbio entrevistado pelo Jornal do Brasil. De acordo com o consultor de negócios internacionais Cecílio Dantas, um dos maiores motivos que levam ao aumento do preço para compra da moeda norte-americana no Brasil é o crescimento das negociações de aquisição de dólar praticadas por clientes pequenos, que provocou crescimento da demanda.

Por sua vez, o crescimento da demanda incentivou os bancos a ampliarem o "spread": a diferença entre os preços de venda e compra da moeda estrangeira.

“Os bancos estão judiando de clientes que fazem transações de valores abaixo de US$ 200 mil, enquanto valorizam os clientes maiores”, afirmou o consultor. “E quando você tem uma demanda maior, surgem bancos oportunistas que ainda calibram os preços para cima, aumentando a margem de lucro”, acrescentou Cecílio. “Ainda mais nesse momento de crise, no qual você busca todas as alternativas para minimizar despesas e maximizar lucros”, detalhou.

Para ele, um outro motivo que leva os bancos a praticarem o spread mais elevado se dá pela utilização de sistemas caros, que exigem atualizações constantes. “Além disso, os bancos investem em tecnologias avançadas para realizar esse serviço, e acabam exigindo uma contrapartida ainda maior”, ressaltou o consultor.

Segundo Cecílio, que é trabalha numa corretora financeira, o momento é propício para essas empresas, pois “os bancos estão se reestruturando, dando prioridade a operações grandes”.

Taxa de spread cresce em momento de crise no país

Entenda o spread

No processo de compra de dólar, o preço que é pago por alguém que queira fazer uma transação é sempre maior que o valor pago pelo mercado para quem quer vender o que tem. Na diferença dos valores praticados estão embutidos custos do intermediário e também a margem de lucro cobrada. Essa operação é chamada de spread no mercado financeiro.