Petróleo fecha em alta com relatório da AIE

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (13), após os dados do relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) mostrarem o aumento mais forte da demanda desde 2015.

Em Nova York, o preço do barril do WTI para entrega em outubro avançou 2,2% para fechar a US$ 49,30 o barril, enquanto o Brent, em Londres, subiu 1,6% para US$ 55,15 o barril. Em outra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Novembro registrou ganhos 1,62% para negociação a US$ 55,15 por barril.

O relatório mostrou aumento acima do esperado nos estoques no país durante a passagem do furacão Harvey no Texas, o que ameaçou os ganhos da commodity. Os estoques cresceram 5,9 milhões de barris na semana terminada em 8 de setembro. A previsão de alta era de apenas 3,2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina caíram 8,4 milhões de barris, contra as expectativas de redução de 2 milhões de barris. Já os estoques destilados retraíram 3,2 milhões de barris, contra projeções de 1,5 milhão de barris.

O ponto positivo para o mercado, que busca o reequilíbrio internacional, foi a previsão da AIE de um crescimento da demanda em 2017 em 100 mil barris/dia, para 1,6 milhão de barris/dia, ou 1,7%.

Às 9h35, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,72%, a US$ 54,66. Já o barril de WTI para entrega em outubro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,89%, a US$ 48,66.

Às 12h46, o barril de WTI tinha alta de 1,56%, a US$ 48,98. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 1,18%, a US$ 54,91.