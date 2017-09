Bovespa oscila atenta ao cenário político local

O principal índice acionário da bolsa paulista B3 opera com leves variações nesta quarta-feira (13), com investidores cautelosos diante do cenário local, após o presidente Michel Temer voltar a ser alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Às 11h04, o Ibovespa tinha alta de 0,06%, a 74.585 pontos.

Às 12h35, o índice tinha queda de 0,07%, a 74.483 pontos.

O índice renovou máximas históricas no fechamento nos dois últimos pregões, mas o cenário político voltou ao radar, abrindo espaço para um movimento de ajuste.

Em meio ao clima de cautela, o governo tenta avançar sua agenda de reformas no Congresso Nacional.

O dólar permanecia estável ante ao real nesta quarta-feira (13), com leve alta, após dados mostrarem que mesmo com os preços ao produtor (IPP) nos Estados Unidos subindo em agosto, as pressões inflacionárias permaneceram fracas.

Às 12h44, a moeda norte-americana tinha alta de 0,37%, a R$ 3,1375.

A moeda também opera estável frente a uma cesta de outras importantes moedas, como o iene.

De acordo com o Departamento de Trabalho dos EUA, o índice de preços ao produtor (IPP) teve aumento de 0,2% em agosto em comparação ao mês anterior. Preços mais altos da gasolina representaram a maior parte do aumento. Entretanto, o relatório também indica que a inflação permanece lenta, e isso traz incertezas sobre o momento do próximo aumento dos juros pelo banco central norte-americano, Federal Reserve.