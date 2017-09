Bolsas da Ásia perdem ímpeto dos últimos dias e encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (13) sem direção única, com os mercados da região perdendo o ritmo positivo dos dois últimos pregões, que seguiram a redução da tensão na península coreana e a perda de força do furacão Irma, nos EUA.

Na China o dia foi de ganhos, com o Xangai Composto avançando 0,14%, a 3.384,15 pontos, já o Shenzhen Composto teve alta de 0,44%, a 1.994,98 pontos.

No Japão, o dia também foi de ganhos. O Nikkei subiu pela terceira sessão seguida, renovando máxima em cinco semanas, com alta de 0,45%, a 19.865,82 pontos.

Em outros mercados da região, a maior parte das bolsas registrou baixa. Em Hong Kong, por exemplo, o índice Hang Seng recuou 0,28%, a 27.894,08 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu 0,73%, a 10.532,88 pontos. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 0,22%, a 2.360,18 pontos. Exceção foi nas Filipinas: o PSEi teve alta marginal de 0,06% em Manila, a 8.053,88 pontos.