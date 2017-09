'Le Monde': Prós e contra da valorização do euro 

Editorial publicado nesta terça-feira (12) pelo Le Monde fala sobre os prós e contras da valorização da moeda europeia.

O diário diz que a preocupação é palpável por parte das empresas e certos economistas. Na quinta-feira, 7 de setembro, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, falou disso como "fonte de incerteza". Desde janeiro, o euro subiu mais de 13% contra o dólar. Hoje está em cerca de US $ 1,20. Claro, ainda estamos no registro de 1,60 dólares, alcançado em abril de 2008. Mas, questionando com apreensão os chefes das empresas, a valorização da moeda única não irá prejudicar nossa competitividade e prejudicar o crescimento finalmente encontrado?

Esse medo não é novo e muito francês, aponta Monde. E por uma boa razão: os exportadores da França são particularmente sensíveis às flutuações dos preços, muito mais do que os seus homólogos alemães. O euro forte inicia suas partes de mercado no exterior. Mas deve ser esquecido que a França, além de algumas multinacionais e um punhado de PMEs, não é um grande país exportador - o déficit comercial de bens abissais, que atingiu 48,1 bilhões de euros atesta isso.

A França é, antes de mais, um país consumidor. No entanto, o aumento do euro reduz mecanicamente os preços dos bens importados faturados na dotação, em benefício do portfólio doméstico, afirma o noticiário. Em benefício também, as empresas que compram boa parte de seus componentes e matérias-primas no exterior.

Se, a curto prazo, o nível do euro é influenciado pelas apostas dos investidores (e dos especuladores), é amplamente determinado a longo prazo pelo estado da saúde da área do euro, avalia o texto. E ela está melhorando. De acordo com os economistas do BCE, espera-se que a economia da zona euro cresça 2,2% este ano, provavelmente mais do que a dos Estados Unidos. O emprego começa a subir novamente. O consumo também. Os investidores estão retornando, o que aumenta mecanicamente o euro.

Um ano atrás, o Brexit e a ameaça populista ameaçavam piorar a união situação monetária da União Europeia. Resistiu. Melhor: seus líderes, especialmente sob o impulso de Emmanuel Macron, discutiram o fortalecimento de suas instituições.

É a este respeito que a valorização do euro é um novo seguro. Ele dedica os esforços feitos nos últimos anos para remover a união monetária da crise e das dúvidas existenciais. Isso, claro, não exclui a vigilância. O BCE está preocupado com a velocidade com que flutuou nos últimos meses. Para competir com o dólar em seu papel de pilar do sistema monetário internacional, o euro também deve se tornar uma moeda estável, finaliza Le Monde.

>> Le Monde