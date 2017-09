'Der Spiegel': UE se preocupa com crescente caos econômico dos EUA

Artigo publicado nesta terça-feira (12) pelo Der Spiegel fala sobre a preocupação da União Europeia com o governo Trump, particularmente no que se refere ao crescente declínio da economia dos Estados Unidos.

O texto intitulado "Um gigante encolhendo" se inicia afirmando que Stanley Fischer, vice-presidente de 73 anos do Federal Reserve dos EUA, está familiarizado com o declínio da riqueza mundial. Ele passou sua infância e juventude no protetorado britânico da Rodesia, na atual Zâmbia e no Zimbábue, antes de ir a Londres em 1960, por seus estudos universitários. Lá, ele experimentou em primeira mão o drama do Império Britânico.

Spiegel diz que a história se repete, às vezes até dentro da vida de uma pessoa. Agora, um cidadão americano, Fischer está atualmente testemunhando outro grande poder que se desvia do cenário mundial. Sob a liderança do presidente Donald Trump, os Estados Unidos estão perdendo seu status como um poder hegemônico global, disse ele recentemente. O papel da América como avalista de organizações globais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) não pode mais ser dado por certo, diz Fischer.

O sistema político dos EUA poderia levar o mundo em uma direção muito perigosa, diz o economista Stanley Fischer, vice-presidente do Federal Reserve dos EUA

"Eu tinha uma imagem da economia mundial em que os Estados Unidos eram uma âncora", ele recentemente disse ao Financial Times. "Não é uma fonte de volatilidade".

O sistema político dos EUA poderia levar o mundo em uma direção muito perigosa, diz o economista, que ocupou vários cargos poderosos em sua carreira. Ele foi o economista-chefe do Banco Mundial, vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional e governador do Banco de Israel. Seu currículo faz parte da casta de "globalistas" desprezados pelos torcedores de Trump.

Fischer está vendo coisas hoje que nunca experimentou em toda a carreira profissional. Por exemplo, ele acredita que os atuais esforços do governo norte para afrouxar a regulação do setor bancário, dificilmente mais de 10 anos após a crise financeira, são simplesmente "incompreensíveis".

No final do dia, Fischer deu o próximo passo lógico e anunciou sua renúncia, o que significa que o banco central mais importante do mundo perderá um experimento incontestável. É bem possível que Trump seja substituído por algum de seus acólitos. De qualquer forma, a reputação dos Estados Unidos no mundo da economia e do financiamento está em jogo.

Lutando para permanecer na Liga superior

Durante décadas, os Estados Unidos eram um garantia da estabilidade econômica global. Isso ajudou a Europa Ocidental a emergir dos escombros da Segunda Guerra Mundial com um programa de desenvolvimento maciço, com o Plano Marshall. Sempre que houve uma crise financeira em algum lugar do mundo, o Departamento do Tesouro dos EUA e o FMI se uniram para orquestrar as medidas de apoio. Quando a pior crise econômica mundial em 80 anos entrou em erupção em 2008, os americanos lideraram o esforço de resgate globalmente coordenado.

