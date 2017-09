Bovespa renova máxima histórica e fecha em alta novamente

O principal índice da Bovespa bateu novo recorde nesta terça-feira (12), renovando máxima histórica de fechamento pelo segundo dia seguido.

No entanto, o Ibovespa perdeu fôlego no final da sessão, depois de atingir 75 mil pontos mais cedo. O índice fechou em alta de 0,3%, a 74.538 pontos.

A alta perdeu fôlego conforme cresceram as preocupações com o cenário político interno após o presidente Michel Temer voltar a ser alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Na máxima do dia, o índice subiu 1,36%, aos 75.332 pontos.

Nesta segunda, o índice foi impulsionado pela perspectiva de enfraquecimento da nova denúncia contra o presidente Michel Temer, especialmente após a prisão de Joesley Batista, dono da JBS. O mercado analisa que isso favoreceria o avanço da agenda de reformas do governo no Congresso.

Às 10h58, o Ibovespa avançava 0,56%, a 74.732 pontos.

Às 13h26, o índice tinha alta de 0,95%, a 75.025 pontos.

Às 16h57, o índice tinha alta de 0,28%, a 74.527 pontos.

O dólar também fechou em alta nesta terça-feira (12), acompanhando a trajetória da moeda no exterior e monitorando o cenário político, após a PF ter concluído que existem indícios da participação de Michel Temer e seus ministros em atos de corrupção.

A moeda norte-americana fechou com alta de 0,81%, a R$ 3,129.

Às 11h12, o dólar avançava 0,35%, a R$ 3,1144 na venda.

Às 13h27, a moeda tinha alta de 0,38%, a R$ 3,1154.

Às 16h58, a moeda tinha alta de 0,81%, a R$ 3,1285.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio nesta sessão. Em outubro, vencem US$ 9,975 bilhões em contratos de swap cambial tradicional (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro).