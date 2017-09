Petróleo fecha em alta nesta segunda

Os Futuros do Petróleo fecharam em alta durante a sessão desta segunda-feira (11).

Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Petróleo em Outubro foram negociados na entrega a US$ 48,02 por barril, subindo 1,14%. Em outra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Novembro registrou perdas 0,06% para negociação a US$ 53,75 por barril.

O mercado começou a avaliar o impacto da passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos na produção e na demanda de petróleo. Irma regrediu nesta segunda-feira a tempestade tropical, após passar pelo estado da Flórida no domingo.

A tempestade atingiu a Flórida neste final de semana depois de devastar grande parte do Caribe. Áreas do Sul da Flórida ficaram inundadas, e mais de 5 milhões de pessoas ficaram sem energia.

Às 10h09, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,82%, a US$ 53,34. Já o barril de WTI para entrega em outubro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,02%, a US$ 47,47.

Às 10h37, a queda estava mais acentuada. O preço do barril de petróleo do Mar do Norte recuava 1,15%, a US$ 53,16; enquanto o crude do Texas tinha queda de 0,67%, a US$ 47,16.

Às 16h50, o barril de WTI tinha alta de 1,14%, a US$ 48,02. No mesmo horário, o barril de Brent tinha queda de 0,07%, a US$ 53,74.

O mercado também digere notícias de que o ministro de petróleo saudita discutiu uma possível extensão nos cortes da produção para além de março de 2018. Países da Opep e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho deste ano. Em maio, o prazo aumentou em nove meses, até março de 2018.

Um novo prolongamento do prazo, de pelo menos três meses, é agora discutido antes da próxima reunião da Opep, em novembro.