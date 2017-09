Bolsas da Ásia sobem com redução das tensões na Coreia do Norte

As bolsas do sudeste asiático encerraram a sessão desta segunda-feira (11) em alta, conforme os negócios da região se recuperavam como consequência de um final de semana tranquilo na Coreia do Norte, que não realizou testes nucleares. A perda de força do furacão Irma também impulsionou os mercados da região.

Em Tóquio, o Nikkei liderou os ganhos na Ásia, terminando o pregão com alta de 1,41% – a maior em três meses -, a 19.545,77 pontos. O índice japonês foi ajudado pelo câmbio, uma vez que o iene voltou a se enfraquecer frente ao dólar, diante da diminuição das incertezas.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,33%, a 3.376,42 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,80%, a 1.991,73 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,04%, a 27.955,13 pontos.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,66% em Seul, a 2.359,08 pontos. O filipino PSEi avançou 0,33% em Manila, a 8.049,31 pontos. A exceção do dia foi o Taiex, que recuou 0,36% em Taiwan, a 10.572,16 pontos.