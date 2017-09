Dólar mantém movimento e fecha a semana em queda

Nesta sexta-feira pós feriado da Independência do Brasil, o dólar fechou em queda de 0,24% sendo comercializado a R$ 3,0945. O resultado mostra que investidores estão otimistas com as recentes vitórias do governo no Congresso, o que pode ajudar na votação da reforma da Previdência.

Na mínima desta sexta-feira, a moeda chegou a R$ 3,0825, menor nível desde 21 de março (R$ 3,06). No acumulado da semana, a moeda norte-americana acumulou queda de 1,67%.

Ibovespa fecha em queda, mas registra alta na semana

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão desta sexta-feira em queda de 0,45%, aos 73.078. No entanto, o indicador registrou alta de 1,61% no acumulado da semana, se aproximando da máxima histórica.

Com a alta, muitos investidores aproveitaram o movimento para vender ações e concretizar os lucros.

Na véspera, o Ibovespa subiu 1,75%, chegando a 73.412, o segundo maior fechamento da história do índice, atrás somente do dia 20 de maio de 2008 quando o índice atingiu 73.516 pontos.