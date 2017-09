À espera do furacão Irma, petróleo fecha o dia em queda

Nesta sexta-feira (8), os preços do petróleo encerraram o pregão do dia em queda. Na expectativa da chegada do furacão Irma, o WTI registrou baixa de 3,3% sendo comercializado a US$ 47,48 o barril. Sem ser diretamente afetado pela tempestade tropical, o Brent também recuou, 1,3% sendo vendido a US$ 53,78 o barril.

Na semana, o WTI terminou com alta de 0,4%, enquanto o Brent acumulou ganho de 1,9%. O Brent sofreu menos impacto da temporada de furacões, uma vez que as tempestades tem causado estragos no território dos Estados Unidos e no Caribe.

Além da aproximação do furacão Irma, o desempenho negativo da referência americana, o WTI, decorreu do lento ritmo de normalização da atividade de refino no Texas, após a passagem do furacão Harvey.

A demanda mais fraca resultou em níveis de estoque do cru mais altos nos EUA, com as preocupações sobre o excesso de oferta pesando sobre os preços nas últimas duas semanas.

Já os preços do Brent alcançam uma alta de cinco meses conforme continuam a se beneficiar de uma demanda mais alta das refinarias europeias e asiáticas. Com os portos e refinarias da Costa Sul dos EUA paradas, as instalações da Europa e Ásia precisaram aumentar a produção, elevando a demanda por suprimento de óleo cru.

A Administração de Informação de Energia dos EUA divulgou seu relatório semanal nesta quinta, mostrando que os estoques de cru no país aumentaram 4,6 milhões de barris durante a semana passada. O aumento foi esperado amplamente por analistas e foi sustentado por dados demonstrando uma queda da produção de cerca de 750 mil barris por dia como resultado da tempestade.

Os investidores e analistas aguardam como o furacão Irma e outras tempestades subsequentes vão afetar a produção dos EUA na Costa Sul do país nos próximos dias.

Às 9h28 (de Brasília), o petróleo WTI para outubro tinha baixa de 0,14%, a US$ 49,02 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), já o Brent para novembro avançava 0,44%, a US$ 54,73 o barril, na ICE, às 9h28.