Tarifas aeroportuárias ficam mais caras em Viracopos e Cumbica

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta segunda-feira (10) o reajuste das tarifas aeroportuárias dos aeroportos internacionais de Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em Campinas. Para o embarque de passageiro em voo doméstico, em Guarulhos, o aumento será de 3,1573% com tarifa máxima de R$ 29,53 e, em Viracopos, de 1,0924%, e tarifa máxima de R$ 27,97. A cobrança com os novos valores só entra em vigor 30 dias após a divulgação pelas concessionárias.

No caso das viagens internacionais, o valor passará de R$ 113,37 para R$ 114,97, em Guarulhos, e de R$ 111,66 para R$ 112,19, em Viracopos. Nestes casos, tem o adicional de US$ 18, referente ao Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), com valor atual de R$ 62,70.

Já as tarifas de armazenagem e capatazia de cargas de ambos os aeroportos ficarão 2,9986% mais caras. Os reajustes têm por base de cálculo a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 2016 e junho de 2017.

Essas tarifas são pagas à concessionária pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro como forma de custeio dos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos.