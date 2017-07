Petróleo fecha em leve alta nesta segunda-feira

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (10), após oscilação durante o dia, com expectativa de haver a possibilidade de que mais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) participem de um acordo para reduzir a oferta da commodity.

O petróleo WTI para entrega em agosto fechou em alta de 0,38%, em 44,40 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro avançou 0,36%, a US$ 46,88 o barril, na plataforma ICE.

A Líbia e a Nigéria, segundo o jornal americano Wall Street Journal, foram convidados para uma reunião de grandes produtores neste mês na Rússia. Os países aumentaram a produção recentemente, em meio a cortes de outros países. De acordo com o jornal, as duas nações poderiam ser incluídas no esforço conjunto para reduzir a oferta.

O ministro do Petróleo do Kuwait, Issam Almarzooq, afirmou que os dois países devem participar da reunião da Opep marcada para 24 de julho. Além disso, Almarzooq disse que cortes mais profundos dos integrantes do cartel não estarão na pauta.

Mais cedo, o petróleo chegou a operar em queda, ainda sob pressão por causa do excesso de oferta global.

Às 9h28, o barril de Brent para setembro negociado na ICE, em Londres, sofria queda de 0,77%, a US$ 46,35. Já o preço do barril de WTI para entrega em agosto, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,84%, a US$ 43,86.

Às 14h13, o barril de WTI tinha alta de 0,57%, a US$ 44,48. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 0,58%, a US$ 46,98.

De acordo com dados da Baker Hughes, os Estados Unidos adicionaram sete plataformas na semana encerrada no dia 7 de julho, levando a contagem para 763, a mais alta desde abril de 2015. Na quinta-feira (6), já tinha sido anunciada alta semanal de 1% na produção norte-americana, para 9,34 milhões de barris por dia.

A Rússia descartou na semana passada a possibilidade de qualquer novo aprofundamento dos cortes firmados pelo acordo da Opep. O pacto, iniciado em janeiro deste ano, ganhou um reforço em maio, mas não tem gerado os resultados esperados devido ao avanço da produção dos Estados Unidos.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.