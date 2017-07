'NYT': J&F encerra conversa sobre venda de Alpargatas a donos do Itaú

Matéria publicada neste domingo (9) pelo jornal norte americano The New York Times conta A J&F Investimentos encerrou as conversas para a venda de sua participação majoritária na Alpargatas para o grupo formado por Cambuhy Investimentos e Itaúsa Investimentos por causa de diferenças em relação ao preço.

De acordo com o diário a J&F não cedeu à pressão da Cambuhy Investimentos e da Itaúsa para que reduzisse o preço pedido por sua fatia controladora de 86% na Alpargatas ao término do período de exclusividade das negociações neste domingo (9).

Times informou que mais cedo no domingo, a Reuters havia noticiado que Cambuhy e Itaúsa haviam oferecido entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,5 bilhões pela Alpargatas.

As empresas não comentaram o fim das negociações.

New York Times acrescenta que a Itaúsa administra a fortuna das famílias Villela e Setubal, que controla o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina em termos de ativos. A Cambuhy, por sua vez, é o veículo de investimento da bilionária família Moreira Salles, que também é acionista do Itaú.Tanto Cambuhy quanto Itaúsa informaram a reguladores em 26 de junho que, se a proposta fosse bem-sucedida, dividiriam igualmente a participação na Alpargatas

New York Times acrescenta que a Itaúsa administra a fortuna das famílias Villela e Setubal, que controla o Itaú Unibanco

> > The New York Times