Matéria publicada neste domingo (9) pelo jornal norte americano The New York Times conta que a J&F Investimentos SA encerrou as negociações para vender uma participação do controle da fabricante de sandálias Havaianas Alpargatas SA para as empresas de investimento dos clãs bancários mais proeminentes do Brasil por diferenças em relação ao preço, disse a fonte.

Ainda de acordo com a fonte, a J & F evitou a pressão da Cambuhy Investimentos Ltda e da Itaúsa Investimentos SA para baixar o preço de venda de 86 por cento da participação da Alpargatas como o fim de um período de exclusividade para negociações abordadas no domingo. A pessoa recusou-se a elaborar o tamanho da diferença de preços.

O diário informou no início do dia que a Cambuhy e a Itaúsa haviam oferecido de 3,3 bilhões de reais a 3,5 bilhões de reais (US $ 1 bilhão a US $ 1,1 bilhão) para a Alpargatas.

Cambuhy, Itaúsa e Bradesco não comentaram.

Times aponta que as ações ordinárias da Alpargatas, com sede em São Paulo, aumentaram 35% nos últimos três meses, com a especulação de que os Batistas colocariam à venda a empresa. O estoque subiu 63% este ano.

A Itaúsa supervisiona a fortuna das famílias brasileiras Villela e Setubal, que controlam o Itaú Unibanco Holding SA, o maior banco latino-americano por ativos

De acordo com a fonte, a J & F buscou um preço maior para a Alpargatas, que também gerencia uma grande variedade de marcas de moda brasileiras, incluindo a marca de praia Osklen.

Cambuhy é o escritório familiar do bilionária brasileira Moreira Salles, também um importante acionista do Itaú, conclui NYT.

