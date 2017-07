'Financial Times': Volatilidade sinaliza retorno aos mercados financeiros

Matéria publicada nesta segunda-feira (10) pelo jornal Financial Times conta que a volatilidade recuou nos mercados financeiros neste mês, graças aos temores de uma política monetária mais apertada e de preocupações a longo prazo sobre as avaliações do mercado de ações, com analistas aumentando a possibilidade de um segundo semestre mais turbulento.

Segundo a reportagem a falta da volatilidade do mercado confundiu muitos analistas e investidores, dado o ambiente político ruidoso, a recuperação econômica se tornou vulnerável, e os comerciantes ficaram frustrados, pois dependem da turbulência e do roteamento saudável para gerar lucros.

Uma venda em ações de tecnologia e uma série de discursos do banco central apontam um breve e modesto retorno da volatilidade, mas notável nas últimas semanas, informa o Times.

De acordo com o FT o indicador Vix da volatilidade de capital implícita nos EUA, popularmente descrito como indicador de medo de Wall Street, permanece baixo, em apenas 11,2 no final da negociação na sexta-feira. Mas o contrato de futuros de setembro vinculado ao índice aumentou cautelosamente de sua baixa em meados de junho, pouco abaixo dos 13 a 14,1, e a curva "Vix" composta por futuros de volatilidade mais datados aumentou, indicando que os comerciantes pensam que poderia haver mais turbulência no segundo semestre de 2017.

"Nós já percebemos um pouco mais recentemente, os mercados saltando um pouco mais com as taxas de juros aumentando", disse Doug Kramer, co-chefe do investimento quantitativo em Neuberger Berman, um gerente de ativos.

"A inclinação da curva Vix também aumentou", acrescentou.

Os mercados de títulos do governo foram provocados por sugestões de que o Banco Central Europeu poderia estar pensando em dividir seu programa de compra de títulos no próximo ano, juntamente com os planos da Reserva Federal de aumentar as taxas de juros e começar a podar seu próprio balanço no segundo semestre de 2017, avalia o Financial Times.

O aumento nos futuros da Vix é reflexo da turbulência real, "realizada", que também se afasta. Os níveis médios de volatilidade de 90 dias dos mercados de ações norte-americanos e europeus atingiram baixas de 22 anos na primavera, mas subiram desde então, especialmente nos EUA, onde as ações de tecnologia que impulsaram grande parte desse ano sofreram uma reversão, conclui FT.

