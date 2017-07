De olho em reformas e denúncia contra Temer, Bovespa opera em alta

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira (10), buscando recuperação após as perdas recentes. No entanto, o mercado ainda evita grandes negociações no aguardo do desdobramento das reformas no Congresso e das denúncias contra o presidente Michel Temer.

Às 11h02, o índice tinha alta de 0,66%, a 62.731 pontos. Durante a manhã, as ações da Vale e Petrobras operavam em queda, enquanto os papeis dos principais bancos, Itaú e Bradesco, valorizavam.

Na sexta-feira (7), a bolsa de valores de São Paulo encerrou a semana em queda. O Ibovespa caiu 0,92% na primeira semana de julho, para 62.322 pontos. No dia, o índice registrou queda de 0,24%.

Já o dólar opera nesta segunda em queda frente ao real, após o Banco Central sinalizar a rolagem integral do vencimento de swaps cambiais de agosto, mas com a cena política mantendo a cautela entre os investidores.

Às 11h03, o dólar recuava 0,52%, a R$ 3,2633 na venda.

O foco nesta sessão está na leitura do parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer.

Na sexta-feira, a moeda norte-americana caiu 0,58%, a R$ 3,2795 na venda.Veja cotação de hoje. Na semana passada, a queda foi de 1,01%. No ano, a moeda acumulou alta de 0,92%.