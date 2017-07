Bolsas da Ásia fecham em alta se recuperando de perdas recentes

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (10) majoritariamente em alta, em meio ao processo de recuperação de perdas recentes nesses mercados.

A conclusão da reunião de líderes do G-20 - as principais economias do planeta - teve pouco impacto nos mercados.

Desta forma, a Bolsa de Tóquio encerrou com ganhos de 0,76%, aos 20.080,98 pontos.

Na China, exceção do dia, o índice Xangai Composto recuou 0,17%, para 3.212,63 pontos. Já o Shenzhen Composto cedeu 0,67%, para 1.905,37 pontos.

Em outros mercados da regição, a bolsa de Seul teve leve alta de 0,09%, a 2.382,10 pontos. A de Hong Kong ganhou 0,63%, a 25.550,06 pontos.