'The Economist': O mercado livre da Alemaha e o protecionismo americano

Matéria de capa publicada nesta sexta-feira (7) pela revista The Economist fala sobre a economia da Alemanha.

O longo texto afirma logo no início que quando as grandes nações comerciais do mundo se reúnem nesta semana em uma cimeira do G20 em Hamburgo, o palco é definido por um choque entre uma América protecionista e uma Alemanha de comércio livre.

O presidente Donald Trump já retirou sua nação do pacto de comércio TPP, e exigiu a renegociação de outro, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele está ponderando se impõe tarifas às importações de aço para a América, um movimento que quase certamente provocaria retaliação, avalia The Economist.

A ameaça de uma guerra comercial permanece firme na presidência de Trump desde janeiro. Em contraste, Angela Merkel, chanceler alemã e anfitriã da cimeira, vai bater o martelo para o comércio livre. Em um ataque pouco velado contra Trump, ela pronunciou um discurso em 29 de junho condenando as forças do protecionismo e do isolacionismo. Um iminente acordo de livre comércio entre o Japão e a União Européia acrescentará substância à sua retórica, aponta o noticiário.

Não há dúvida de quem tem o melhor deste argumento. A doutrina de Trump de que o comércio deve ser equilibrado para ser justo é economicamente analfabeto, ironiza The Economist.

Harmonia imperfeita

No fundo, um superávit comercial é um excesso de poupança nacional sobre o investimento doméstico. No caso da Alemanha, este não é o resultado de uma política de governo mercantilista, como chamam alguns queixosos estrangeiros. A taxa de economia doméstica foi estável, se alta, por anos; O aumento do saldo nacional vem das empresas e do governo.

O superávit subjacente da Alemanha é um acordo de décadas de negócios e sindicatos a favor da restrição salarial para manter as indústrias de exportação competitivas. Essa moderação serviu a economia alemã liderada pelas exportações bem após a recuperação do pós-guerra e além disso. É um instinto que ajuda a explicar a transformação da Alemanha em uma superpotência mundial.

Há muito para invejar no modelo da Alemanha. A harmonia entre empresas e trabalhadores tem sido uma das principais razões para a superação da economia. O estado desempenhou o seu papel patrocinando um sistema de formação profissional que é justamente admirado. Na América, as perspectivas de homens sem diplomas universitários pioraram com o declínio nos empregos industriais - uma causa do nacionalismo econômico defendido por Trump.

Mas os efeitos colaterais adversos do modelo são cada vez mais evidentes. Ele deixou a economia alemã e o comércio global perigosamente desequilibrado. Restrição de pagamento significa menos gastos domésticos e menos importações. As despesas do consumidor caíram para apenas 54% do PIB, em comparação com 69% na América e 65% na Grã-Bretanha. Os exportadores não investem seus ganhos inesperados em casa. De acordo com o texto da The Economist a Alemanha não está sozinha; Suécia, Suíça, Dinamarca e Holanda também acumulam grandes excedentes.

O problema pode ser consertado? Talvez o superávit comercial da Alemanha seja corroído como o da China, por um aumento nos salários. O desemprego é inferior a 4% e a população em idade de trabalhar diminuirá, apesar da forte imigração. As instituições que detêm a restrição salarial estão perdendo influência. O euro pode subir. No entanto, o instinto alemão de cautela está profundamente enraizado. O pagamento aumentou apenas 2,3% no ano passado, mais lentamente do que nos dois anos anteriores.

O governo deve ajudar, gastando mais, opina The Economist. O saldo orçamental estrutural da Alemanha passou de um déficit de mais de 3% do PIB em 2010 para um pequeno superávit.

Acima de tudo, ha muito tempo a Alemanha deveria ter reconhecido que sua economia excessiva é uma fraqueza. Merkel tem toda a razão em proclamar a mensagem de livre comércio. Mas ela e seus compatriotas precisam entender que os excedentes da Alemanha são eles mesmos uma ameaça à legitimidade do livre comércio, finaliza The Economist.

> > The Economist