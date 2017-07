Petróleo fecha com forte queda com retomada das atividades de exploração nos EUA

Os futuros do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (7), com os investidores digerindo os dados de queda no estoque e aumento de produção e das atividades de exploração nos EUA.

Em Nova York, o contrato futuro para entrega em agosto perdeu 2,8% para fechar a US$ 44,23 o barril, enquanto o Brent, em Londres, caiu 3,1% e encerrou a sessão a US$ 46,55 o barril.

Na véspera, a commodity fechou com valorização, enquanto o mercado respondia à queda muito maior que a projetada nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Mas dados sobre o aumento semanal de 1% na produção norte-americana, para 9,34 milhões de barris por dia, começaram a pesar.

Às 9h44, o barril de Brent para setembro negociado na ICE, em Londres, sofria queda de 1,91%, a US$ 47,19. Já o preço do barril de WTI para entrega em agosto, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 1,98%, a US$ 44,62.

Nesta quarta-feira (5), a Rússia descartou a possibilidade de qualquer novo aprofundamento dos cortes firmados pelo acordo da Opep. O pacto, iniciado em janeiro deste ano, ganhou um reforço em maio, mas não tem gerado os resultados esperados devido ao avanço da produção dos Estados Unidos.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.