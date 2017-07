Petrobras inicia venda de ativos no Paraguai

A Petrobras deu início à venda de ativos no Paraguai. O objetivo é alienar integralmente sua participação acionária nas empresas Petrobras Paraguay Distribución Limited, Petrobras Paraguay Operaciones y Logística SRL e Petrobras Paraguay Gas SRL.

A estatal brasileira atua no Paraguai, por meio das sociedades discriminadas, no mercado de distribuição e comercialização de combustíveis, GLP (gás de cozinha) e lubrificantes, com uma rede de 197 estações de serviços e 113 lojas de conveniência.

A companhia está presente também nos segmentos de aviação, com operações em três aeroportos, e de grandes consumidores, sendo a maior distribuidora de combustíveis no Paraguai. Tem ainda um terminal próprio de distribuição de derivados de petróleo na cidade de Villa Elisa.

A divulgação do fato ao mercado está de acordo com a sistemática para desinvestimento da Petrobras, revisada e aprovada pela diretoria da companhia, e alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

O documento contendo as principais informações sobre a oportunidade, além dos critérios para a seleção dos participantes, está disponível no site da Petrobras.