Petrobras coloca participação no Campo de Maromba à venda

A Petrobras, prosseguindo no seu programa de desinvestimento, anunciou a venda total de sua participação no Campo de Maromba, na Bacia de Campos, no norte Fluminense, onde a estatal tem 70%. A Chevron Brasil Petróleo detém de 30% e também coloca a venda sua participação.

A Petrobras informou que a transação representa uma oportunidade para desenvolver e monetizar (transformar em dinheiro) uma descoberta de óleo pesado em águas rasas, próxima aos campos em produção de Peregrino e Papa Terra.