'Mercopress': Petrobras deve reduzir pela metade quantidade de gás natural que compra da Bolívia

Matéria publicada nesta sexta-feira (7) pelo jornal uruguaio Mercopress conta que de acordo com um estudo do governo brasileiro a Petrobras deve reduzir a quantidade máxima de gás natural que compra da vizinha Bolívia pela metade, em um esforço para incentivar os importadores e distribuidores nacionais a entrar no mercado.

O estudo, que é um braço de pesquisa do Ministério das Minas e Energia, recomendou que a empresa de petróleo estatal do Brasil ceda as compras de gás da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos da Bolívia em 16 milhões de metros cúbicos por dia de gás, informa Mercopress.

Segundo a reportagem a Petrobras, que financiou e construiu o gasoduto em ambos os lados da fronteira e é a distribuidora brasileira exclusiva de gás boliviano, tem permissão para comprar até 30,1 milhões de metros cúbicos de gás por dia, nos termos do contrato atual com a YPFB. Esse contrato expira em 2019.

O estudo argumenta que os 14 milhões de metros cúbicos por dia em gás adicional poderiam ser disponibilizados para outras empresas através de uma expansão do mercado em estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, explica Mercopress.

A Bolívia começou a fornecer gás natural ao Brasil em 1999 através do Gasoduto Bolívia-Brasil

