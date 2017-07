Em reunião do Brics, presidente chinês defende economia mundial aberta

Os líderes dos países do Brics - bloco formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul - prometeram hoje (7) em Hamburgo, na Alemanha, esforços conjuntos para alcançar resultados positivos na cúpula que será realizada em setembro deste ano na cidade litorânea de Xiamen, no Sudeste da China.

Eles estão na cidade portuária alemã de Hamburgo para a reunião informal do bloco dos mercados emergentes, antes da cúpula do G20, o grupo dos países mais ricos.

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu a construção de uma economia mundial aberta e disse que os membros do Brics devem consolidar o papel do G20 como principal plataforma para a cooperação econômica internacional. Ele pediu que esses países defendam firmemente o multilateralismo e busquem a resolução pacífica de disputas regionais. Jinping apelou ainda para que os integrantes do bloco promovam o desenvolvimento comum e busquem maior apoio internacional para países africanos.