Bovespa opera em alta com divulgação do IPCA

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta sexta-feira (7), com os operadores ainda preocupados com a cena política nacional e com os resultados do Índice dos Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelar que houve deflação de 0,23% no mês de junho, a primeira em 11 anos.

Durante a manhã, as ações ordinárias da Eletrobras figuravam entre as maiores altas, avançando mais de 4% e mais de 3% nas preferenciais. As preferenciais da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, também tinham altas próximas a 1,8%.

Às 10h42, o Ibovespa avançava 0,37%, a 62.699 pontos.

Já o dólar opera em queda ante o real nesta sexta, em meio ao cenário político ainda incerto e à espera de dados sobre o mercado de trabalho norte-americano.

Às 10h42, o dólar caía 0,32%, vendido a R$ 3,2868.