Bovespa e dólar fecham em queda nesta sexta-feira 

A bolsa de valores de São Paulo fechou em queda nesta sexta-feira (7).

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, caiu 0,92% na primeira semana de julho, para 62.322 pontos. No dia, o índice registrou queda de 0,24%.

A sessão foi marcada pela divulgação do resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou deflação de 0,23% no mês de junho, a primeira em 11 anos.

No entanto, operadores continuam preocupados com a cena política nacional.

Durante a manhã, as ações ordinárias da Eletrobras figuravam entre as maiores altas, avançando mais de 4% e mais de 3% nas preferenciais. As preferenciais da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, também tinham altas próximas a 1,8%.

Às 10h42, o Ibovespa avançava 0,37%, a 62.699 pontos.

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (7), com o mercado apostando na continuidade da atual política econômica.

Essa avaliação ganhou algum corpo nesta semana após notícias de que aumentou a articulação política para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assuma a presidência.

A moeda norte-americana caiu 0,58%, a R$ 3,2795.

Às 10h42, o dólar caía 0,32%, vendido a R$ 3,2868.

O dólar recuou frente ao real logo cedo, após dados de emprego nos Estados Unidos mostrando alta abaixo do esperado na renda. A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos em junho ficou acima do esperado, mas o aumento da renda média por hora, de 0,2% no período, veio abaixo do projetado.

No exterior, o dólar recuava frente a algumas moedas de países emergentes, como o peso mexicano.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio nesta sessão.