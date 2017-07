Bolsas da Ásia encerram em baixa acompanhando NY

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (7) em baixa, com os mercados da região pressionados pelas perdas na Europa e em Wall Street. Como pano de fundo da sessão, está a tensão geopolítica envolvendo a Coreia do Norte, que anunciou nesta semana o teste com um míssil intercontinental.

As bolsas chinesas foram a grande exceção do dia. O índice Xangai Composto teve alta de 0,17%, a 3.217,96 pontos. O Shenzhen Composto subiu 0,19%, a 1.918,13 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,49% na sessão, a 25.340,85 pontos. A Bolsa de Seul recuou 0,33%, a 2.379,87 pontos. A Bolsa de Taipei caiu 0,68%, a 10.297,25 pontos.