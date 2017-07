Trajetória dos juros nos EUA faz dólar fechar em alta ante ao real

Com os investidores monitorando o cenário conturbado da política no Brasil, e de olho nos indícios da trajetória de juros nos Estados Unidos, o dólar fechou o pregão desta quinta-feira (6) em alta de 0,17%, sendo comercializada a R$ 3,2985.

Na véspera, a moeda fechou em queda de 0,56%, cotada a R$ 3,2926. Com vencimento dos US$ 6,181 bilhões em swap cambial tradicional para agosto, o Banco Central ainda não anunciou nenhuma intervenção no mercado cambial.

Ibovespa fecha em queda

Na sessão desta quinta-feira (6), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa), fechou o dia em queda, em meio a um cenário externo desfavorável e investidores evitando riscos devido às incertezas que cercam a política no Brasil.

O índice fechou o pregão em queda de 1,08%, aos 62.470 pontos.