'The Guardian': França proibirá venda de carros a gasolina e diesel até 2040

Matéria publicada nesta quinta-feira (6) pelo The Guardian afirma que o governo francês quer acabar com a venda de carros movidos a diesel e gasolina no país em 2040 e neutralizar as emissões de carbono 10 anos depois.

Segundo a reportagem o presidente francês, Emmanuel Macron, quer continuar com a implementação do pacto para combater a mudança climática depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do acordo histórico alcançado em 2015.

Guardian destaca que os veículos a diesel e a gasolina representaram cerca de 95,2% da frota francesa de automóveis novos no primeiro semestre, enquanto os veículos elétricos detiveram 1,2% do mercado. Os carros híbridos representaram cerca de 3,5%. As empresas francesas Peugeot, Citroen e Renault encabeçaram em 2016 — nessa ordem— uma lista dos principais fabricantes que geram menos emissões de poluentes, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente.

Peugeot, Citroën e Renault classificaram o primeiro, segundo e terceiro listados em 2016 sobre grandes fabricantes de automóveis com as emissões de carbono mais baixas

O diário britânico afirma que vários países europeus já anunciaram planos de reduzir drasticamente o número de carros a gasolina e diesel nas estradas, dando preferência a híbridos e elétricos. Em 2020, a Alemanha quer que um milhão de carros elétricos circulem no país. Em 2016, os carros híbridos e elétricos foram responsáveis por 3,6% dos carros novos registados na Europa Ocidental.

Os veículos elétricos representarão 54% de todas as vendas de veículos ligeiros em 2040, comparando com a participação de 35% que a Bloomberg previu apenas no ano passado, de acordo com um novo relatório do grupo de pesquisa, acrescentou o Guardian.

Apenas 0,6% dos registos de automóveis novos na UE no ano passado foram para veículos elétricos puros, em comparação com 1,1% dos carros novos vendidos na França, destaca The Guardian.

A dependência da França em centrais nucleares para 80% de seu fornecimento de energia elétrica significa que uma mudança para veículos elétricos, reduziria dramaticamente as emissões de carbono remanescentes, finaliza The Guardian.

