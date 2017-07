'The Economist': O novo acordo comercial entre UE e Japão

Os acordos de livre comércio pareciam fora de moda, já que o presidente Donald Trump se dedicou a escavar alguns dos americanos, diz o artigo publicado pela The Economist nesta quinta-feira (6).

De acordo com o artigo, no dia 5 de julho, Cecilia Malmström, chefe da comissão de comércio da UE, e Fumio Kishida, ministro das Relações Exteriores japonês, anunciaram que alcançaram o consenso sobre um Acordo de Parceria Econômica entre Japão e UE (JEEPA). Em frente às câmeras, eles trocaram bonecas de Daruma japonesas, talismãs de perseverança e boa sorte, e mensagens de esperança de um acordo positivo para ambos.

The Economist aponta que quando as negociações da JEEPA começaram em 2013, não era prioridade este acordo, mas agora ambos querem mostrar que podem preencher o vácuo deixado pela retirada dos EUA sob a gestão de Trump de seu papel como líder comercial do mundo. Para destacar a sua importância política, eles observam que este é o primeiro acordo comercial a mencionar o acordo climático de Paris, outro acordo que Trump desprezou. A rapidez se faz necessária: a UE queria consolidar esta ação antes das negociações de Brexit e das eleições nacionais.

O acordo é mais do que simbolismo político, no entanto. As tarifas médias entre os dois lados já são baixas. Os exportadores da UE pagam US$ 1 bilhão (US $ 1,1 bilhão) em direitos de exportação para o Japão a cada ano, e em produtos agrícolas as tarifas médias são de 21%. A JEEPA reduzirá as tarifas japonesas sobre carne bovina, porco e vinho, eliminando 85% das tarifas dos produtos agropecuários que vão para o Japão, informa o noticiário. Os produtores europeus de queijo Roquefort ou prosecco podem se animar: seus produtos se tornam duas das 205 "indicações geográficas" protegidas. Da mesma forma, apenas feta da Grécia será vendido sob esse nome.

Vai demorar um pouco para as rodadas do Camembert europeu chegar ao Japão, avalia The Economist

As tarifas das exportações europeias de têxteis e vestuário também serão cortadas, acrescenta The Economist. Quando o acordo entrar em vigor, as tarifas japonesas sobre os sapatos cairão de 30% para 21%, e depois para zero após dez anos. Os japoneses ganharam concessões também. As tarifas sobre os carros japoneses que vão para a UE são atualmente de 10%, mas serão baixadas ao longo de sete anos. Uma avaliação do impacto do negócio (antes dos detalhes finais serem acordados) sugeriu que quase metade do benefício para o Japão seria dessas tarifas mais baixas. Ele descobriu que o acordo poderia aumentar as exportações da UE para o Japão em 34%, e o Japão para a UE em 29%.

The Economist diz que no entanto, apesar da troca de bonecas, o acordo traz as cicatrizes de uma negociação difícil. Ambos os lados divergiram ferozmente. O Japão iniciou a negociação com a expectativa de oferecer à UE uma versão da Parceria Transpacífica (TPP), um acordo de 12 países do qual Trump se retirou, mas que o Japão ainda está buscando. Mas eles descobriram que os europeus estavam muito mais interessados ​​em baixar as tarifas de queijos, chocolate e vinho do que nas culturas agrícolas básicas, como o arroz que estava falhando na TPP.

Os japoneses até agora se recusaram a se inscrever para os tribunais de investidores propostos pela UE, que devem resolver disputas comerciais de forma mais transparente e responsável. Eles estão relutantes em pagar por uma nova estrutura cara, particularmente porque as empresas japonesas tendem a evitar tais procedimentos legais, afirma The Economist. Hosuk Lee-Makiyama, diretor do Centro Europeu para a Economia Política Internacional, um grupo de pesquisa com sede em Bruxelas, suspeita que os japoneses também se preocupam com a adoção de um sistema que poderia se tornar um modelo para futuros negócios, nos quais os juízes nomeados pelo estado poderiam Governar as reivindicações de empresas chinesas ou coreanas contra o governo do Japão.

A política da JEEPA se tornou importante demais para ser deixada de lado por tais problemas. Mas isso significa que há mais detalhes a serem negociados, bem como muitos outros procedimentos a serem realizados. Uma vez finalizado o texto, será necessário ratificar ambas as casas do parlamento japonês, bem como cada governo nacional europeu. Dependendo do que a Comissão Europeia decida, também pode necessitar da aprovação dos parlamentos europeus regionais e locais - um requisito que quase esmaga o acordo comercial mais recente da UE, com o Canadá. Vai demorar um pouco para as rodadas do Camembert europeu chegar ao Japão, avalia The Economist.

> > The Economist