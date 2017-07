Petróleo fecha em alta se recuperando das fortes perdas recentes

Impulsionado pela forte redução nos estoques dos EUA, o que melhorou as expectativas dos investidores em relação a um possível equilíbrio do mercado, o petróleo fechou em alta na sessão desta quinta-feira (6).

Em Nova York, o barril teve alta de US$ 0,39 e fechou valendo US$ 45,52 o barril do WTI. Já o Brent, em Londres, valorizou US$ 0,16 e encerrou a sessão sendo negociado a US$ 47,95 o barril.

O American Petroleum Institute (API) apontou nesta quarta-feira para queda de 5,7 milhões de barris de petróleo bruto na semana passada, ante a projeção de recuo de apenas 1,6 milhão. A expectativa é que os dados do Departamento de Energia dos EUA apontem para queda de 2,28 milhões de barris de crude. Os dois relatórios foram divulgados um dia após o usual, devido ao feriado norte-americano de 4 de julho.

Às 9h47, o barril de Brent para setembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 1,44%, a US$ 48,48. Já o barril de WTI para entrega em agosto, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 1,55%, a US$ 45,83.