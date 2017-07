Ministro do Planejamento prevê continuidade de recuperação econômica no 2º trimestre

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse hoje (6), na capital paulista, que indicadores da economia apontam uma continuidade de recuperação econômica no segundo trimestre deste ano. “O conjunto de dados já presentes: crescimento da indústria de 0,8% no último mês; crescimento da geração de empregos, quase 40 mil empregos no último mês; vários indicadores de comércio, de serviços, de exportações apontam para o sentido da consolidação da retomada e, portanto, o fim da recessão que tivemos que durou oito trimestres”, avaliou em entrevista à TV NBr, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Oliveira participou de encontro, nesta manhã, com representantes de diversos segmentos da área de serviços. O setor, que envolve áreas como comércio e tecnologia da informação, é responsável por 70% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos bens e serviços produzidos pelo país. Durante o evento, ele destacou a necessidade de o governo avançar na digitalização dos serviços oferecidos aos cidadãos. “Isso vai melhorar enormemente a capacidade de o governo atender a população, reduzir os custos desse atendimento, portanto, melhorar a eficiência no atendimento das necessidades da população”, destacou.

O ministro comentou ainda a aprovação no Senado Federal, ontem (5), de projeto de lei que cancela o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais que não sejam sacados no período máximo de dois anos. “É uma decisão muito acertada, uma vez que são recursos do governo federal que foram transferidos para pagamentos desses precatórios, mas não houve os resgates efetivamente, então é um dinheiro do governo que está parado e que monta valores elevados de R$ 16 bilhões”, avaliou. O projeto segue para sanção de Michel Temer.