'Financial Times': Top 100 de marcas globais 2017

O jornal britãnico Financial Times publicou nesta quinta-feira (6) o ranking das 100 marcas com ações de maior valor de mercado em 2017.

O relatório foi feito pela BrandZ, que já vem compilando esta pesquisa desde 2006, período durante o qual houve uma mudança notável no posicionamento das empresas de tecnologia.

De acordo com o diário financeiro, as 37 empresas de tecnologia no top 100 representam agora mais de metade do valor do total - 54 por cento - acima de 37 por cento em 2006.

As empresas na tabela de classificação são mais jovens, sendo a idade da marca top 10 com quase metade dos 88 anos para 42 na última década, aponta.

A BrandZ calcula os valores considerando as medidas financeiras - receitas e rentabilidade - combinadas com pesquisas de consumidores de 3,1 milhões em 51 países por suas opiniões sobre marcas.

