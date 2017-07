Bolsas asiáticas encerram pregão em queda, com Xangai em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (6) em baixa. Os mercados se focaram nos sinais dados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) deixando de lado a tensão com a Coreia do Norte após o disparo de um míssil intercontinental.

Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 0,44%, a 19.994,06 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,22%, a 25.465,22 pontos. O Kospi, de Seul, fechou a sessão com leve recuo de 0,02%, aos 2.387,81 pontos.

Na contramão dos movimentos da região, o Xangai Composto, de Xangai, avançou 0,17%, a 3.212,44 pontos.