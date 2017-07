'Bloomberg': SoundCloud corta custos para competir com Spotify e Apple

Matéria publicada nesta quinta-feira (6) pela Bloomberg conta que a SoundCloud está demitindo cerca de 40 por cento de sua equipe em uma iniciativa de redução de custos que, segundo o serviço de música digital, proporcionará uma base financeira melhor para competir contra Spotify e Apple, suas rivais de maior porte.

Segundo a reportagem a SoundCloud, que anunciou em janeiro que corria o risco de ficar sem dinheiro, informou seus funcionários na quinta-feira que eliminaria 173 empregos. A empresa contava com 420 funcionários. As operações da empresa serão consolidadas na sede, em Berlim, e no escritório de Nova York. Os escritórios de São Francisco e Londres serão fechados.

De acordo com o noticiário serviços de música concorrentes, como Apple Music, estão entre os que pretendem adquirir a SoundCloud, segundo uma reportagem publicada pelo New York Post no começo deste mês. Spotify e Apple Music são os dois maiores nomes no negócio de streaming de música sob demanda. A Spotify afirmou em junho que tem mais de 140 milhões de usuários e mais de 50 milhões de assinantes, e a Apple informou que seu serviço de música tem 27 milhões de clientes.

A incapacidade da SoundCloud de aproveitar seu enorme público para criar um modelo de negócio estável é um exemplo dos desafios da indústria da música como um todo, finaliza Bloomberg.

> > Bloomberg