Petróleo fecha em forte queda nesta quarta-feira

O petróleo fechou em forte queda nesta quarta-feira (5), em dia de correção após altas recentes da commodity.

O petróleo WTI para agosto fechou em queda de 4,12%, em 45,13 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro recuou 3,67%, a US$ 47,79 o barril, na ICE.

A possibilidade de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) esteja colocando mais barris no mercado global, mesmo que diga que está produzindo menos, pressionou a queda nos preços dos barris.

Além disso, declarações da Rússia de que não deve concordar com mais cortes na produção contribuíram para o tom negativo. Também nesta quarta-feira, a Arábia Saudita reduziu o preço oficial de venda de petróleo de seus clientes na Ásia, o que segundo alguns é um sinal de que o reino busca defender sua fatia de mercado, diante da crescente competição com outras nações.

O pacto, iniciado em janeiro deste ano, ganhou um reforço em maio, mas não tem gerado os resultados esperados devido ao avanço da produção dos Estados Unidos.

Na véspera, a commodity fechou com desvalorização, depois de oito sessões seguidas de ganhos motivados pela queda na produção norte-americana anunciada na semana passada. A U.S. Energy Information Administration (EIA) apontou um recuo de 100 mil barris na produção de petróleo, para a marca de 9,250 milhões de barris por dia, a maior queda registrada em quase um ano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.